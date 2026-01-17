Feijóo pide a Sánchez que retire su plan de financiación y el Gobierno le acusa de emplear este tema para confrontar

Es el nuevo tema que estos días enfrenta a Gobierno y comunidades autónomas y a Gobierno y oposición. Tras haber pasado casi dos semanas del acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana, el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno sigue generando debate.El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este sábado al presidente Pedro Sánchez que retire el nuevo modelo de financiación autonómica que pactó con Oriol Junqueras. "Se lo volveremos a decir mañana, de forma clara y nítida, educada pero contundente", explica Feijóo en relación a la reunión que va a mantener este domingo en Zaragoza con todos los barones populares.

Las comunidades autónomas rechazan el acuerdo en bloque

El PP argumenta que el motivo para rechazar este plan de financiación es que se haya pactado directamente con el independentismo catalán que, en sus palabras, "pretende quedarse con buena parte del dinero que es de todos". Feijóo recuerda que el nuevo plan tiene el rechazo de todas las comunidades salvo Cataluña, que lo rechazaron el pasado miércoles en Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)."Cualquier sistema de financiación tiene que contar con el coste efectivo de los servicios y tiene que hacerse por consenso de las comunidaes autónomas. No se puede hacer por la imposición de un presidente débil y sin mayoria como es Sánchez, y con el visto bueno del separatismo", añade el líder popular.

El PSOE responde

Desde el Gobierno, no han tardado en responder. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirma que los presidentes autonómicos del PP usan el sistema de financiación "como arma de confrontación para victimizarse y esconder su incompetencia". Montero ironiza con la reunión de mañana de los populares: "se reúnen para hablar, y nada más, sin poner ninguna propuesta encima de la mesa".La principal responsable de este nuevo modelo de financiación ha defendido que es "bueno para todos", especialmente para Andalucía, que junto a Cataluña es la comunidad que más dinero recibiría con el nuevo sistema: "5.700 millones de euros al año", ha aclarado Montero. En total, 21.000 millones de euros para todas la comunidades "que el PP desprecia porque sido yo quien lo ha propuesto", se queja la vicepresidenta. Montero además lanza una pregunta: "¿Realmente el Partido Popular ha tenido interés alguna vez en dar más dinero a la sanidad y a la educación pública? Porque mi sospecha es que no", recalca.

El Gobierno:"No necesitamos lecciones del PP"

Desde el Gobierno añaden que no van a recibir "lecciones del PP" en materia de financiación, tal y como ha explicado la recién nombrada ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón. "Con Sánchez, las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones de euros más de lo que recibieron con el PP de Rajoy", ha justificado.Sin embargo, Feijóo duda de que ese nuevo modelo vaya destinado a mejorar los servicios públicos autonómicos. "Ningún presidente está de acuerdo y eso acredita que Sánchez no prevee un sistema de financiación para la sanidad o la educación, lo que prevee es cuánto cuesta seguir en el gobierno de la Moncloa. Y lo que ha hecho es comprar más meses de gobierno, comprar la presidencia", ha concluido.

