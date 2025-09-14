Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Política

Feijóo elige a cuatro mujeres para elaborar un Libro Blanco del Medio Rural junto al sector primario

El presidente del PP asegura que el objetivo es "atender a las necesidades reales de la gente".

Feijóo elige a cuatro mujeres para elaborar un Libro Blanco del Medio Rural junto al sector primario

Feijóo elige a cuatro mujeres para elaborar un Libro Blanco del Medio Rural junto al sector primario | EFE

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto a los representantes del sector primario elaborar un Libro Blanco del Medio Rural que, según ha indicado, atienda las necesidades "reales" de la gente y no "a los que muchas veces intentan diseñar cómo hemos de vivir desde las ventanas de un despacho de Bruselas o de un despacho del Paseo de la Castellana".

Lo ha avanzado este domingo en un acto sobre el sector primario en la localidad de Membrilla, en Ciudad Real, donde ha estado acompañado del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de la localidad, Jorge Navas Alcaide. "Antes de ir al campo a pedirle el voto, yo quiero tener listo el Libro Blanco del Medio Rural de España. Y someterme después, eso sí, a pedir vuestro voto para implementarlo", ha indicado el líder de la oposición, que ha insistido en que él no quiere el voto "para exprimir más al campo". "Quiero el voto para servir al campo, que es distinto. Quiero servir a mi país. No exprimir el voto de la gente diciéndoles una cosa para hacer la contraria", ha afirmado.

Convencido de que elaborar este Libro Blanco supondrá un trabajo "ingente", el presidente del PP ha aprovechado este acto en este municipio de Ciudad Real para presentar al equipo del Partido Popular que se encargará de desarrollarlo.

Las cuatro mujeres

Para esta labor, Núñez Feijóo ha propuesto a cuatro mujeres. De este modo, la eurodiputada Carmen Crespo se encargará de coordinar el equipo de Agricultura, de Ganadería, de Desarrollo Rural y de la despoblación en España. Una persona que, según Alberto Núñez Feijóo, "conoce bien el campo" y tiene "un papel determinante" en las negociaciones de Bruselas.

También formará parte de este equipo la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, como secretaria de la PAC. "Es una especialista en política agraria común y en alimentación", ha subrayado el presidente del PP.

Asimismo, la diputada nacional Milagros Marcos se encargará del desarrollo rural y de lo forestal y la diputada Rosa Quintana, ex conselleira do Mar en Galicia, se encargará de toda la política pesquera. "Es una de las personas que más sabe del mar", ha concluido Alberto Núñez Feijóo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El PP pide a Sánchez que explique en el Congreso la participación de España en la operación "Centinela Oriental"

El PP pide a Sánchez que explique en el Congreso la participación que tendrá España en el ‘Centinela Oriental’ de la OTAN

Publicidad

España

Feijóo elige a cuatro mujeres para elaborar un Libro Blanco del Medio Rural junto al sector primario

Feijóo elige a cuatro mujeres para elaborar un Libro Blanco del Medio Rural junto al sector primario

El rey Felipe VI, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Teodoro Berberoff, y el presidente de la Sala Civil del Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo en Madrid.

La Comisión de Venecia aterriza en Madrid para abordar la reforma del CGPJ

Sánchez en Málaga

Sánchez anuncia la revocación de 53.000 viviendas de uso turístico para convertirlas en régimen de alquiler permanente

Cena Real en la Ría de Pontevedra: Don Juan Carlos reúne a familia y amigos en una velada a bordo de un mejillonero
España

Cena Real en la Ría de Pontevedra: Don Juan Carlos reúne a familia y amigos en una velada a bordo de un mejillonero

El rey emérito Juan Carlos antes de embarcarse para seguir de cerca la regata este sábado en Sanxenxo.
Casa Real

Sorpresa en Sanxenxo: la Infanta Elena, Irene Urdangarin y Simoneta Gómez Acebo visitan a Juan Carlos I en las regatas

Juez Peinado
Tribunales

El juez Peinado demanda a cargos políticos y periodistas por vulnerar su honor

Ha interpuesto varias demandas civiles para resolver lo que interpreta como ataques personales.

El PP pide a Sánchez que explique en el Congreso la participación que tendrá España en el ‘Centinela Oriental’ de la OTAN
España

El PP pide a Sánchez que explique en el Congreso la participación de España en la operación "Centinela Oriental"

Gamarra ha recordado que la OTAN ha tenido que advertir sobre las obligaciones a las que está comprometida España, y ha reprochado al Gobierno "tomarse a la ligera" un asunto de Estado como es la política de Defensa.

Muere el ex delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, en un accidente de moto

Muere el ex delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, en un accidente de moto

A3 Noticias de la Mañana (02-09-25) Pedro Sánchez sobre las causas abiertas contra su entorno: "Hay jueces haciendo política"

Pedro Sánchez confirma que España enviará más medios aéreos al flanco este de la OTAN: "Putin no nos va a amedrentar"

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Montero asegura que ha iniciado contactos para sacar adelante los Presupuestos pero los partidos lo niegan

Publicidad