Feijóo carga contra la financiación pactada por Sánchez con ERC: "La igualdad entre españoles no está en venta"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo en Zaragoza que las comunidades autónomas actúan como "salvaguarda" frente a quienes, a su juicio, trabajan para dividir España. "El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante", ha afirmado durante un acto del PP en el que ha estado acompañado por todos los presidentes y líderes autonómicos del partido.

Estas declaraciones se han producido tras la firma de la llamada 'Declaración de Zaragoza', documento en el que el PP ha fijado su propuesta alternativa de financiación autonómica y con el que busca contraponerse al modelo planteado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Críticas a Junqueras y al pacto con Sánchez

Feijóo ha centrado buena parte de su intervención en el acuerdo entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Ha querido destacar que Junqueras actualmente está inhabilitado por malversación, pero que a pesar de ello, Sánchez lo ha convertido "en ministro de Hacienda".

"Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes, tampoco tiene derecho a repartir el dinero de los españoles", ha subrayado. En ese sentido, acusa al PSOE de retirar recursos al Estado para satisfacer las exigencias de ERC y después pedir al PP que respalde al Gobierno: "No se puede desguazar el Estado un domingo y el lunes pedirle al PP que lo defienda".

Rechazo total al nuevo modelo de financiación

El presidente del PP ha reiterado su oposición a la reforma de la financiación autonómica planteada por el Ejecutivo y reclama que el nuevo modelo se negocie con todas las comunidades autónomas, no sobre la base de un pacto bilateral con ERC. Sostiene "la necesidad urgente de un nuevo sistema de financiación autonómica, pero no un nuevo sistema de financiación local". "El dinero es de todos, no de Sánchez y Junqueras", ha insistido ante los barones populares. Además, ha reiterado que "Sánchez compra el proyecto independentista a cambio de seguir en la Moncloa", ya que ese pacto no lo ha hecho por principios, sino "por el poder".

También ha criticado que el Gobierno no haya presentado la propuesta junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que califica de "figura decorativa", y asegura que "tiene que ser el Partido Popular quien defienda la dignidad de la Generalitat de Cataluña".

Todo esto ocurre a escasas horas de la reunión prevista entre Sánchez y Feijóo este lunes en la Moncloa, en la que el líder popular ha confirmado que aprovechará para trasladarle personalmente su rechazo al modelo de financiación autonómica. Mientras tanto, desde el Gobierno, Sánchez se muestra convencido de que la reforma saldrá adelante. El presidente sostiene que todas las comunidades recibirán más recursos y acusa al PP de utilizar de forma recurrente el agravio territorial con Cataluña para atacar al Ejecutivo y minar su posición política.

Consulta el modelo de financiación propuesto por el Partido Popular

Declaración de Zaragoza del PP

