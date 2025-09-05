Feijóo acusa a Sánchez de tratar las elecciones como un "incordio" y lo compara con Franco

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de resistirse "como gato panza arriba" a convocar elecciones generales. En un acto organizado por el PP en la localidad de Arganda del Rey (Madrid) junto a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "antes de Sánchez, el único que creía que las elecciones eran un incordio era Franco".

Feijóo vincula la negativa del Gobierno a un supuesto "miedo" a la justicia, a sus propios socios parlamentarios y a la mayoría de los ciudadanos. Según ha criticado, Sánchez evita acudir a las urnas porque conoce "lo que piensan los españoles", el mismo motivo por el cual él tampoco pisa la calle.

El dirigente del PP también ha criticado que el presidente del Gobierno sostenga que una convocatoria electoral supondría la paralización del país. A su juicio, el verdadero problema es la "degradación" institucional que atribuye al Ejecutivo socialista.

Entre sus reproches, Feijóo ha destacado la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el mal funcionamiento de los servicios públicos y la gestión de la inmigración. En este punto, ha defendido que España debe ser un país abierto a quienes llegan de forma legal para trabajar y prosperar; no obstante, exige "cerrar las puertas a quienes no respetan leyes o vienen a delinquir".

Además, ha reclamado un marco legal más eficaz para los extranjeros que incumplan la normativa y cometan los delitos graves, como las agresiones sexuales, tengan una respuesta clara: "cárcel y expulsión, no acogida ni olvido".

Ayuso acusa a Sánchez de construir un "Estado dictatorial"

Por su parte, Ayuso ha arrancado en el mismo acto el curso político del PP madrileño con un discurso muy crítico hacia el Gobierno central. Ante más de un millar de asistentes, ha acusado a Sánchez de intentar convertir España en "un país invivible".

"Como él ya no puede vivir en él, necesita que nadie viva feliz", ha afirmado Según Ayuso, el Ejecutivo socialista actúa "al choque contra todo" y utiliza las instituciones de forma partidista para atacar al PP.

La dirigente madrileña se refirió también a la campaña del Ministerio de Igualdad titulada Por huevos, que ironiza sobre la masculinidad. "Ay, el que diga 'huevos'; bueno, ya, 'fachosfera'", ironizó, en alusión a la reacción que, según ella, suscita cualquier crítica desde la oposición.

Ayuso criticó que el Gobierno coloque "a los más inútiles al frente de las instituciones" y al mismo tiempo intente convencer a los ciudadanos de que el país funciona mejor que nunca. Puso como ejemplo el estado del servicio ferroviario y el conflicto abierto entre Aena y Ryanair, advirtiendo de consecuencias negativas en turismo y conectividad si se mantienen los desencuentros.

En cuanto a la financiación autonómica, ha acusado al Ejecutivo de mantener a sus socios políticos gracias a concesiones y cargos públicos: "No vais a romper en vuestra vida porque no os habéis visto en una igual", ha reprochado a los aliados del PSOE.

