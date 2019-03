Feijóo: “No recibir al Papa es un error político y una falta de respeto”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha considerado una “falta de respeto” la ausencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el recibimiento al Papa, Benedicto XVI, en Santiago de Compostela.



En una entrevista en Espajo Público, Feijoo ha lamentado que esta actitud de Zapatero se haya repetido en Galicia. Ha recordado que el presidente no acompañó a los reyes en la ofrenda al apóstol Santiago el 25 de julio, “algo que no ha pasado en 25 años de democracia”, y que no se ha acercado a la comunidad autónoma en todo el Año Santo.



En su opinión, Zapatero tenía el deber, al menos desde el punto de vista laico, de “dar la bienvenida a un presidente de Estado”.



“Los errores continuados de no estar en el año Xacobeo, de no recibir al papa en su primer contacto con España en Santiago, y de no asistir a la consagración de una joya arquitectónica como la basílica de la Sagrada Familia es un error político y una falta de respeto”, ha protestado.