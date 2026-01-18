Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

CASA REAL

La familia real española se reúne en Atenas para despedir a la princesa Irene de Grecia

Los reyes, sus hijas y la reina Sofía asisten al funeral de Irene, que será enterrada en Tatoi, sin la presencia del rey emérito Juan Carlos.

- La reina em&eacute;rita Sof&iacute;a, junto a los reyes Felipe VI y Letizia, la Princesa de Asturias y la infanta Sof&iacute;a, en la catedral ortodoxa griega de San Andr&eacute;s y San Demetrio de Madrid.

- La reina emérita Sofía, junto a los reyes Felipe VI y Letizia, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid.GTRES

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

La familia real española se ha desplazado este domingo a Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado jueves en Madrid a los 83 años. La ceremonia tiene lugar este lunes en la Catedral Metropolitana de la capital griega y pone fin a los actos de despedida de quien fue una figura muy cercana a la reina Sofía.

Funeral y entierro en Tatoi

El funeral se celebra a las doce del mediodía en la Catedral Metropolitana de Atenas. Antes del servicio religioso, el féretro con los restos mortales de la princesa permanece entre las ocho de la mañana y las diez y media en la Capilla de San Eleftherios. Tras la ceremonia, Irene de Grecia es enterrada en el cementerio real de Tatoi, donde reposan su hermano Constantino, fallecido hace tres años, y sus padres, los reyes Pablo y Federica de Hannover.

Al acto asisten los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, junto a la reina Sofía, hermana de la fallecida, con quien Irene convivió durante décadas en el Palacio de la Zarzuela. A diferencia del funeral de Constantino II en 2023, no acude el rey emérito Juan Carlos, que permanece en Abu Dabi por recomendación médica.

Una despedida tras el responso en Madrid

El funeral en Atenas se celebra dos días después del responso celebrado en Madrid, en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio. En ese acto, la reina Sofía estuvo arropada por sus hijos y nietos, así como por las infantas Elena y Cristina, la infanta Margarita, Alexia de Grecia y otros familiares, en una despedida marcada por la emoción y la unidad familiar.

La princesa Irene, conocida en su entorno como 'Tía Pecu', fue muy querida por su carácter cercano y su discreta presencia dentro de la familia real, pese a no desempeñar funciones institucionales.

Una vida dedicada a lo social

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg nació en Ciudad del Cabo en 1942 y dedicó gran parte de su vida a causas sociales y humanitarias. Presidió la Fundación Mundo en Armonía desde 1986 hasta 2024 y se definió a sí misma como "la excéntrica y la rebelde de la familia", según recogió en su biografía publicada en 2007.

Soltera y residente en España desde los años ochenta, mantuvo siempre un fuerte vínculo con Grecia, país al que regresó en distintas ocasiones en los últimos años, pese al deterioro de su salud. El empeoramiento de su estado llevó a la reina Sofía a suspender su agenda institucional para acompañarla hasta sus últimos días, un gesto que refleja la estrecha relación que unió a ambas hermanas durante toda su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

IU reclama un giro profundo del proyecto de Sumar y cuestiona su capacidad de liderazgo

Antonio Maíllo, IU

Publicidad

España

Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza'

Feijóo carga contra la financiación pactada por Sánchez con ERC: "La igualdad entre españoles no está en venta"

- La reina emérita Sofía, junto a los reyes Felipe VI y Letizia, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid.

La familia real española se reúne en Atenas para despedir a la princesa Irene de Grecia

Imagen de Pedro Sánchez

Sánchez alerta de que la invasión en Groenlandia por Trump "haría a Putin el hombre más feliz del mundo" y supondría "la carta de defunción de la OTAN"

Feijóo pide a Sánchez que retire su plan de financiación y el Gobierno le acusa de emplear este tema para confrontar
Financiación autonómica

Feijóo pide a Sánchez que retire su plan de financiación y el Gobierno le acusa de emplear este tema para confrontar

Imagen de archivo del president de la Generalitat, Salvador Illa
President

Salvador Illa permanece hospitalizado tras sufrir una afectación muscular durante su entrenamiento

Vídeo: El plan diferente de Sánchez en un fin de semana de nevadas intensas
PEDRO SÁNCHEZ

Vídeo: El plan diferente de Pedro Sánchez en un fin de semana de nevadas intensas

El presidente del Gobierno ha compartido a través de una publicación en Tik Tok su plan de este sábado: "Enduro, nieve y un paisaje maravilloso"

Imagen de la reina Sofía junto a la princesa Leonor en el funeral de Irene de Grecia.
Familia Real

La Familia Real despide en Madrid a Irene de Grecia bajo la lluvia y sin Juan Carlos

La familia real ha acompañado hoy a la reina Sofía en la capilla ardiente y la misa en Madrid; el lunes ha tenido lugar el adiós en Atenas, con Leonor y Sofía presentes

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce

El alcalde de Algeciras se querellará contra Montero después de que la fiscalía archive la denuncia de acoso sexual

Alfonso Fernández Mañueco

Castilla y León se prepara para ir a las urnas el 15 de marzo

Imagen de archivo de Koldo García.

Koldo dice que se encontraron dos pistolas y una escopeta en Ferraz y Pedro Sánchez le mandó destruirlas

Publicidad