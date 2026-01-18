La familia real española se reúne en Atenas para despedir a la princesa Irene de Grecia

La familia real española se ha desplazado este domingo a Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado jueves en Madrid a los 83 años. La ceremonia tiene lugar este lunes en la Catedral Metropolitana de la capital griega y pone fin a los actos de despedida de quien fue una figura muy cercana a la reina Sofía.

Funeral y entierro en Tatoi

El funeral se celebra a las doce del mediodía en la Catedral Metropolitana de Atenas. Antes del servicio religioso, el féretro con los restos mortales de la princesa permanece entre las ocho de la mañana y las diez y media en la Capilla de San Eleftherios. Tras la ceremonia, Irene de Grecia es enterrada en el cementerio real de Tatoi, donde reposan su hermano Constantino, fallecido hace tres años, y sus padres, los reyes Pablo y Federica de Hannover.

Al acto asisten los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, junto a la reina Sofía, hermana de la fallecida, con quien Irene convivió durante décadas en el Palacio de la Zarzuela. A diferencia del funeral de Constantino II en 2023, no acude el rey emérito Juan Carlos, que permanece en Abu Dabi por recomendación médica.

Una despedida tras el responso en Madrid

El funeral en Atenas se celebra dos días después del responso celebrado en Madrid, en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio. En ese acto, la reina Sofía estuvo arropada por sus hijos y nietos, así como por las infantas Elena y Cristina, la infanta Margarita, Alexia de Grecia y otros familiares, en una despedida marcada por la emoción y la unidad familiar.

La princesa Irene, conocida en su entorno como 'Tía Pecu', fue muy querida por su carácter cercano y su discreta presencia dentro de la familia real, pese a no desempeñar funciones institucionales.

Una vida dedicada a lo social

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg nació en Ciudad del Cabo en 1942 y dedicó gran parte de su vida a causas sociales y humanitarias. Presidió la Fundación Mundo en Armonía desde 1986 hasta 2024 y se definió a sí misma como "la excéntrica y la rebelde de la familia", según recogió en su biografía publicada en 2007.

Soltera y residente en España desde los años ochenta, mantuvo siempre un fuerte vínculo con Grecia, país al que regresó en distintas ocasiones en los últimos años, pese al deterioro de su salud. El empeoramiento de su estado llevó a la reina Sofía a suspender su agenda institucional para acompañarla hasta sus últimos días, un gesto que refleja la estrecha relación que unió a ambas hermanas durante toda su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.