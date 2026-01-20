La exmujer de Koldo no reconoce las 'chistorras', pero admite que vio billetes de 500€

Patricia Úriz, exmujer del exasesor de Ábalos, Koldo García, ha declarado hoy en la Audiencia Nacional. El juez instructor, Ismael Moreno, la ha citado en el marco de la rama principal del caso Koldo, donde permanece imputada por un delito de blanqueo de capitales.

Úriz ha llegado a la Audiencia Nacional pocos minutos antes de las 10 de la mañana, ataviada con una peluca de color rojo y un fular que le ocultaba el rostro.

La citación se produce tras el informe de la UCO que señala que Úriz pudo recoger sobres con dinero en efectivo en Ferraz a nombre de su exmarido e incluso habló también de chistorras, un término con el que -según la Guardia Civil- los miembros de la trama se referían a los billetes de 500 euros. Según fuentes presentes en la declaración, Úriz ha declarado ante el juez que no se reconoce en esos mensajes en los que menciona el término 'chistorras', porque "no es mi forma de escribir". Sí admite hablar de folios, pero insiste en que no se refería a dinero en efectivo, sino literalmente a folios: Ábalos quería imprimirlo todo y a veces le tenían que llevar paquetes de folios adicionales a su despacho.

Sí que reconoce que en alguna ocasión ha visto billetes de 500 euros, pero que no era lo habitual. Además ha asegurado que, mientras desde el Ministerio de Transportes los pagos se solían hacer en transferencia, el PSOE lo hacía normalmente en efectivo. Eso sí, la exmujer de Koldo ha insistido en que todas las entregas de dinero por parte de Ferraz estaban justificadas, ya que se trataba de gastos previamente adelantadas.

También ha negado que el incremento patrimonial que les achacan por la trama sea tal. Ella insiste en que "todo está justificado", aunque desmiente que recibiesen 10.000 euros mensuales del comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

"Pérdida de memoria" tras el COVID

La exmujer de Koldo, eso sí, no recordaba todo. Siempre según fuentes presentes, Úriz ha asegurado que desde el COVID y el nacimiento de su hija ha "perdido algo de memoria".

Tras casi dos horas de declaración, durante la cual solo ha contestado a preguntas de su defensa, Patricia Úriz se ha marchado sin querer atender a los medios de comunicación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.