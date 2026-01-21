Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PP exige explicaciones al Gobierno tras los accidentes de tren en Adamuz y Córdoba, streaming en directo

Juan Bravo exige explicaciones inmediatas al Gobierno por la reducción de velocidad del AVE Madrid-Barcelona.

Beatriz García
Publicado:

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del PP, en un contexto de creciente polémica por la gestión del Gobierno en materia de infraestructuras ferroviarias y seguridad en la red.

La comparecencia se produce después de que el PP reclamara al Ejecutivo de Pedro Sánchez "una aclaración de inmediato" sobre la decisión de reducir la velocidad máxima del AVE Madrid-Barcelona a 160 kilómetros por hora en un determinado tramo. Una medida que, según denuncian los populares, resulta "totalmente contradictoria" con el anuncio realizado hace apenas dos meses por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien aseguró que se estaban impulsando actuaciones para alcanzar los 350 km/h en esa línea.

"Apenas unos meses después de prometer una mejora sustancial del servicio, el Gobierno toma una decisión de este calado que exige explicaciones urgentes. Los ciudadanos deben recibir información clara y coherente", advirtió Juan Bravo a través de sus redes sociales, subrayando que la situación "no puede esperar".

Se intensifican las críticas del PP

Las críticas del PP se han intensificado tras las declaraciones del ministro Puente sobre la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), a raíz de los últimos accidentes mortales registrados en la red ferroviaria. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó de "miseria moral" las palabras del ministro, quien vinculó la convocatoria del paro al estado anímico del colectivo tras el fallecimiento de tres maquinistas.

"El hundimiento es total. La miseria moral también", afirmó Muñoz en la red social X. La portavoz popular reprochó a Puente que atribuya la huelga al estado emocional de los trabajadores y no a “los accidentes que han provocado la muerte de decenas de personas tras meses de avisos por el estado de las vías”.

Semaf ha convocado una huelga en el sector ferroviario para exigir garantías de seguridad y fiabilidad en la red, tras los recientes accidentes, entre ellos el siniestro de Adamuz (Córdoba), con 42 fallecidos, y el de Gelida (Barcelona), con una víctima mortal. El sindicato ha anunciado que exigirá responsabilidades penales a los responsables de la seguridad de la infraestructura y ha advertido de que no debe reabrirse el servicio en Cataluña sin las garantías necesarias.

