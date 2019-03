Otegi: "El desarme y la salida de los presos vendrán de la mano de la izquierda soberanista"

El secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este sábado en Bilbao que "el desarme y la salida de los presos" van a venir "de la mano de la izquierda soberanista" y ha garantizado que "seguirá habiendo buenas noticias" en materia de paz. Además, tras afirmar que su inhabilitación no ha logrado "frenar" a EH Bildu, ha advertido de que "a falta de un candidato", la formación tiene tres "y no lo podrá impedir "ni la Tribunal Constitucional ni la Audiencia Nacional ni la Guardia Civil".

Otegi, cuya intervención ha puesto fin al mitin central de campaña electoral de EH Bildu en el Pabellón de Deportes de Miribilla, en Bilbao, en el que también han participado las cabezas de lista de la coalición soberanista por Bizkaia, Jasone Agire; Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, y Alava, Miren Larrion, ha asegurado que "las mayores alegrías y las mejores noticias que se ha llevado este país han sido siempre la mano de la izquierda independentista".

Además, ha anunciado que "seguirá habiendo buenas noticias" a la vez que ha recordado a "quienes hablan de desarme", en alusión al candidato a la reelección del PNV, Iñigo Urkullu, que "aquí existe un cachito de paz, que no la paz completa", porque "la ha traído la izquierda independentista". "Ya sé que nos les gusta el relato, pero es así. Algunos pagamos seis años y medio de cárcel por eso", ha asegurado, a la vez que se ha confesado "absolutamente orgulloso" de haberlo conseguido.

En este punto, Otegi se ha dirigido a los presentes para asegurarles que "el desarme, la salida de los presos y todos los pasos y buenas noticias que vaya a haber en este país van a venir de la mano de la izquierda soberanista, sin lugar a dudas".

El líder del partido abertzale se ha referido a su inhabilitación, ratificada por el Tribunal Constitucional antes del inicio de la campaña electoral, para advertir a quienes pensaban que "iban a frenar nuestro proyecto" que "se han vuelto a equivocar", porque EH Bildu seguirá "adelante".

"Pensaron que con la inhabilitación nos iban a dejar sin candidatura, mira que no aprenden, ¿pero no nos conocen? Llevamos 40 años sorprendiéndoles y les vamos a seguir sorprendiendo, y tampoco van a aprender. Ahora, a falta de un candidato tenemos tres, y no hay Tribunal Constitucional ni Audiencia Nacional ni Guardia Civil ni Servicios de Inteligencia que puedan impedirlo. Ni lo van a impedir ni se lo vamos ha permitir", ha señalado.