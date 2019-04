Erkoreka: "No vamos a excluir a nadie en la ronda de contactos"

El cabeza de lista del PNV, Josu Erkoreka, ha afirmado que la Ejecutiva del partido analizará los resultados y empezará a "plantear una estrategia de contactos con el resto de formaciones políticas". En este sentido, ha valorado que los electores han situado a su partido en una situación "privilegiada" al poder formar mayoría absoluta con cualquier otra formación.

"Nos vamos a excluir a ninguna formación política en esa ronda de contactos, no queremos reproducir en Euskadi los desencuentros, las líneas rojas que están condicionando la política española de forma tan dramática", ha apostillado.

El dirigente nacionalista ha reconocido los "frutos positivos" de los acuerdos alcanzados con el PSE tras las elecciones municipales. No obstante, ha matizado que "no tiene necesariamente que extenderse al ámbito autonómico". "No se puede dar por hecho que el Partido Socialista vaya a ser un socio seguro", ha añadido.

Erkoreka ha insistido en que el diálogo forma parte de su programa, tanto en lo económico como en lo social. "También en lo que tiene que ver con el autogobierno, nos hemos planteado un programa pactista, que tiene que necesariamente arrancar de un acuerdo integrador y plural en el Parlamento vasco", ha explicado el dirigente nacionalista, que no ha renunciado a una consulta siempre que entre dentro de los cauces legales.

A nivel nacional, Erkoreka ha insistido en que el resultado de las elecciones no afectará a su posición con la investidura de Mariano Rajoy, por lo que el PNV se mantiene en "el no es no".