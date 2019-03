Cierra la campaña electoral en el País Vasco con apelaciones al voto de los indecisos y de los jóvenes

RAJOY, IGLESIAS Y RIVERA HAN ESTADO EN PAÍS VASCO

Rajoy ha recordado que Euskadi cuenta con un grado de autonomía que no existe en ningún lugar del mundo. Por su parte, Urkullu ha reclamado el voto de los jóvenes vascos a los que ha animado a "decidir lo mejor para Euskadi". Idoia Mendia ha reivindicado a su partido frente a "los que no rompen con su pasado de violencia", hablan "sobre la nada", están "enfangados en la corrupción" y Pablo Iglesias, que pese a estar presente en San Sebastián, no ha realizado declaraciones sobre la campaña electoral vasca ha asegurado que "quien va a decidir si hay terceras elecciones o no es Pedro Sánchez".