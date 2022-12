Rajoy busca apoyos mientras se abre el debate interno en el PSOE y Ciudadanos

En ausencia mediática del secretario general, Pedro Sánchez, los barones socialistas han aparecido de nuevo en televisiones y en radios para ofrecer su lectura de los resultados del 26J y su opinión acerca de la posición y estrategia postelectoral del PSOE. La presidenta andaluza, Susana Díaz, después de rechazar de plano la posibilidad de que su partido forme con el PP un gobierno de coalición, ha recalcado que los votos socialistas no pueden servir "de muleta" a Rajoy, ni tampoco a Pablo Iglesias. Así que para Díaz, según sus propias manifestaciones, no cabe la abstención cuando llegue el debate de investidura.

Pero casi a la misma hora que ella pero en Antena 3, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abierto una rendija para "una mínima abstención a última hora" del PSOE, porque, según sus afirmaciones, España no puede celebrar otras elecciones generales en menos de un año. "A mí no me apetece nada que Rajoy siga gobernando este país, pero los electores han dicho lo que han dicho y tú no puedes evitar que en España haya un gobierno", ha explicado.

En Ciudadanos los mensajes tampoco se han caracterizado por ir en un mismo sentido. El exportavoz parlamentario del partido, número uno por Barcelona en las pasadas elecciones, Juan Carlos Girauta, ha asegurado a primera hora de la mañana que en este momento no hay que hablar de "nombres", sino de contenidos, por lo que ha dejado apartada la exigencia de rechazar a Rajoy como presidente del nuevo gobierno. Pero unas horas más tarde, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha reiterado que no apoyarán al líder del PP si continúa de presidente, lo que no quita que la organización de Rivera insista en abrir la negociación con populares y con socialistas, en una suerte de mesa a tres. Ésta, ha dicho, es la posición de Ciudadanos, que no ha cambiado "ni un ápice" y será "difícil" que cambie.

Todo ello ha ocurrido prácticamente al mismo tiempo que Rajoy llamaba por teléfono a su primer contacto para sondear apoyos a la investidura: la conversación ha sido con el líder de Coalición Canaria (CC) y presidente de las islas, Fernando Clavijo. Con los representantes canarios se reunirá Rajoy el martes que viene, ha confirmado la única diputada de la formación nacionalista, Ana Oramas, a favor de asistir con voluntad de diálogo para evitar otras elecciones. No se han conocido más contactos de Rajoy, acaso porque el líder del PP quiere llevar el proceso con discreción, o como señalan fuentes del partido, "sin prisa, sin pausa y sin espectáculo". Mientras se vayan conociendo esos contactos y se concreten más reuniones, el PP dejará claro que está dispuesto a hablar de muchos asuntos, incluida la reforma de la Constitución, ha precisado el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso.

Términos parecidos ha empleado el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá: tras abogar por desarrollar las negociaciones en el menor tiempo posible, ha corroborado la disposición del PP para hablar "de todo". Esa disposición al diálogo y a la reunión la comparte el PSOE, como hoy nuevamente ha puesto de relieve el diputado electo por Murcia, Pedro Saura, pero los socialistas insisten en que quien tiene que romper el hielo y empezar a hablar, ése es Rajoy. Ahora bien, que busque entre los partidos "ideológicamente más cercanos", no en el PSOE, que es "la alternativa".

Otro de los elementos que pueden tener peso en esa negociación es la renovación de la Mesa del Congreso y de la propia Presidencia, ahora en manos del socialista Patxi López y que debe concretarse antes del día de la constitución de las Cortes, el próximo 19 de julio. Ciudadanos, que por simple aritmética parlamentaria ya no tiene asegurado un puesto en este importante órgano de la Cámara, sigue defendiendo que el Congreso sea presidido por un partido diferente al del Gobierno.

Nada impide que el PP, a cambio de apoyo para recuperar la Presidencia, le ceda algún vocal en la Mesa. También los nacionalistas de CDC necesitan ayuda externa para mantener su propio grupo parlamentario después de caer por debajo del quince por ciento de los votos en Cataluña y no cumplir los requisitos que marca el Reglamento del Congreso. Un Reglamento que, no obstante, ha tenido las interpretaciones más diversas siempre en función del interés de la mayoría parlamentaria.

Entretanto, Podemos sigue afanándose en localizar las causas de un resultado electoral que ha dejado frustrados a sus dirigentes y ha desatado disputas internas. Podemos, hoy, por medio del responsable de Organización, Pablo Echenique, ha remitido a sus círculos municipales un documento para sondearles acerca de los factores que, en su opinión, han influido en los números del 26J. Y horas antes, en televisión, ha matizado sus palabras sobre "extirpar las malas hierbas" de la formación. Se refería a que no comparte que en Podemos haya "cortijos" o "reinos de taifas".