Pedro Sánchez propone a Idoia Mendia como la próxima lehendakari del País Vasco

"Vamos a ganar las elecciones calle a calle, plaza a plaza y voto a voto. Os pido movilización para ganar las elecciones. El 2 de marzo me dijeron no, el 4 de marzo me volvieron a decir no Iglesias y Rajoy. A la tercera va la vencida, ésta vez va a ser que sí", ha asegurado durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSE-EE celebrada en la localidad vizcaína de Durango. El líder del PSOE ha recordado que "siempre que España ha necesitado cambio, los socialistas han dado un paso al frente y han acudido a votar en masa" al partido.

"El cambio es necesario en el país y estoy convencido de que el PSOE va a ser la primera fuerza política en España el próximo 26J", ha indicado, para señalar que, si todo los votantes socialistas acuden a las urnas en las próximas generales, su partido ganará. Tras señalar que el candidato del PP, Mariano Rajoy, "es todo en B, como su partido, con la financiación en B, con la contabilidad en B, con un programa en B", ha indicado que "no le puede salir gratis el próximo 26 de junio". En este sentido, ha asegurado que él sacará a España "del lodazal de la corrupción". Pedro Sánchez ha destacado que el PSOE "hace lo que dice". "Yo soy un político en A, el PSOE es un partido en A, mientras que el PP es un proyecto en B". "Y hay otros que confunden un proyecto político con el sumatorio, con un conglomerado de siglas, y en lugar que tener un proyecto en A, tienen un proyecto en A, en B, en C, en D, en I, en U o lo que sea", ha aseverado. Además, ha explicado que la enseñanza de estos cinco últimos meses es que, "quien quiera cambio", no debe buscar "intermediarios", sino que debe apostar "por un valor seguro, como es el PSOE".

"Quien quiera cambio en las urnas no debe usar intermediarios"

También ha recordado que, nada más celebrarse las elecciones del 20 de diciembre, Pablo Iglesias dijo que su "línea roja" era el derecho de autodeterminación de Euskadi, Galicia y Cataluña, "para posteriormente pedir cuatro grupos parlamentarios y, al día siguiente, que querían la vicepresidencia con todos los ministerio sociales". En este sentido, ha asegurado que eso no es ser de izquierdas, y él es de izquierdas porque quiere "transformar la educación, la sanidad, la dependencia y las pensiones".

Además, ha apostado por la reforma de la Constitución y ha recordado que, "frente a aquellos que están reivindicando el derecho a la autodeterminación, es decir, el derecho a separarse, los socialistas en el País Vasco, en Cataluña y en el resto de España, reivindicamos el derecho a convivir juntos, unidos".

"Queremos un futuro en común, no en separado", ha dicho. En este sentido, ha recordado que miles de vascos, "un día, junto con el resto de españoles", se levantaron y dijeron que Euskadi "tenía que ser un país en libertad y con paz" frente a la violencia de ETA. "Ese es el cambio que vosotros fraguastéis y construistéis con vuestra movilización y compromiso, y el cambio es el que vosotros traeréis a esta tierra en las próximas elecciones vascas haciendo a Idoia Mendia la primera lehendakari del País Vasco", ha indicado.