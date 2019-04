Pablo Casado: "La inestabilidad política en España nos hará más débiles ante desafíos como el 'brexit'"

TRAS EL REFERÉNDUM EN REINO UNIDO

El vicesecretario de Comunicación del PP aseguró que esta noticia es "malísima" e incidió en la importancia de apostar por "un modelo de estabilidad" frente al populismo. No obstante, envió un mensaje a los españoles para no caer en el pesimismo: "El modelo de la UE desde la Segunda Guerra Mundial sufre un mazazo pero no nos tiene que llevar al desánimo. La UE es un club exigente en el que todos tenemos que cumplir y en estas elecciones hay que votar un proyecto que haga España más fuerte".