Iglesias: "Si la gente va a votar con alegría y esperanza, esta vez no ganarán los de siempre"

13-J| MINUTO FINAL DE PABLO IGLESIAS

En su minuto de oro, Pablo Iglesias ha apelado a no hacer caso de la política del miedo que "algunos" utilizarán: "No voy a pedir el voto, voy a hacer una reflexión. Creo que en los días que quedan algunos van a hablar del miedo, del miedo al cambio. Pero, los que hablan del miedo son los amigos de Rato, de Blesa, de Panamá, los amigos de Gürtel. Y creo que los ciudadanos españoles en los últimos años han perdido tantas cosas, que han perdido hasta el miedo. Si la gente va a votar con alegría y esperanza, creo que esta vez las elecciones no las van a ganar los de siempre. Unidos y unidas, podemos".