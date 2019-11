Pablo Iglesias ha considerado que Pedro Sánchez no cerrará un acuerdo con Unidas Podemos por voluntad propia, y que una coalición progresista solo pasa porque "nosotros estemos fuertes" y "no le quede más remedio". Iglesias no cree que haya dos "pedros diferentes", uno más de izquierdas que se exhibió en 2016 y otro más centrista o "girado a la derecha" ahora, sino que el líder del PSOE "utiliza unos marcos u otros en función de la coyuntura", y por eso aunque ahora no oculte que desea un acuerdo con el PP, afirmó Iglesias, si después de las elecciones la única alternativa es pactar con Unidas Podemos lo hará.