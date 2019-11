REACCIONES POLÍTICAS | El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado que no sabe si ha arañado votos o no a PP y Ciudadanos durante el debate electoral a cinco, pero sí ha logrado su primer objetivo: que los españoles les conozcan mejor. Así mismo, Abascal ha advertido de que Vox sale a ganar las elecciones generales del 10 de noviembre y si no lo consigue en estos comicios, lo intentarán "en las siguientes y si no, en las otras".