Elecciones generales 2019: Última hora de la campaña electoral del 10-N, en directo

En el debate electoral, los portavoces del PSOE, Podemos y ERC, instaron a la popular Cayetana Álvarez de Toledo a rectificar y aceptar que solo un 'sí' explícito significa 'sí' en el consentimiento entre hombres y mujeres. La candidata del PP se reafirmó en que "no todo lo que no sea un sí es un no" y contraatacó recordando que ya hay más mujeres asesinadas en lo que va de año, con el gobierno socialista, que en todo el año pasado.