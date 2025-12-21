Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Elecciones Extremadura

Elecciones Extremadura 2025: ¿Cuándo se contará el voto por correo?

Así funciona el recuento de votos por correo en las elecciones de Extremadura 2026.

Imagen de archivo de las elecciones de Extremadura 2025

Imagen de archivo de las elecciones de Extremadura 2025Antena 3 Noticias

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

Durante este domingo 890.967 extremeños y extremeñas están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente de la Junta de Extremadura: 551.368 en la provincia de Badajoz y 339.599 en la de Cáceres. En cambio hay personas que no pueden acudir a los colegios electorales y optan por el voto por correo.

Todos aquellos que ejercen su derecho a voto mediante esta vía no pueden realizar su voto de manera presencial, puesto que ya han votado. El número total de electores lo conforman los residentes y los ausentes, aquellos que viven en el extranjero (CERA).

Los electores residentes en España (860.359) tenían hasta el 11 de diciembre para solicitar esta vía de voto. Podían hacer mediante una oficina de Correos o vía electrónica, utilizando el DNI electrónico o certificado Digital.

En cambio aquellos que residen en el extranjero (30.608) enviaron la documentación entre el 15 y 21 de noviembre. Posteriormente, cuando recibieron la dirección de la Oficina Consular, el sobre, certificados de inscripción y nota informativa, proceden a votar, enviaron un segundo sobre entre el 26 y el 30 de noviembre, o hasta el 6 de diciembre si hubiera impugnaciones. Además tenían hasta el 16 de diciembre para enviar el voto a la Oficina Consular por correo certificado, o entre el 13 y 18 del mismo para depositarlo en la urna en las sedes habilitadas.

¿Puedo ser elegido en la Mesa?

Cabe destacar que, aunque se solicite el voto por correo, si tienes menos de 70 años y sabes leer y escribir, puedes ser designado como miembro de Mesa electoral mediante el sorteo que se celebra en los Plenos de los Ayuntamientos.

Ahora bien, a las 20:00 horas se cierran las votaciones en los colegios electorales y proceden a introducir en las urnas los sobres de las papeletas por correo. Primero abren de uno a uno los sobres remitidos al Presidente de la Mesa y comprobar que contienen el Certificado de Inscripción en el Censo del elector y el sobre o sobres de voto. Tras esto comprueban que está inscrito en el censo de esa Mesa y si es correcto introducen en la urnas correspondiente el sobre, y anotan al elector en Lista Numerada de Votantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Miguel Ángel Gallardo, tercer candidato en votar en las Elecciones: "Ahora toca que los ciudadanos elijan su destino"

El candidato socialista Miguel Ángel Gallardo ejerce su derecho al voto

Publicidad

España

Imagen de varias personas votando en las elecciones extremeñas

Elecciones Extremadura 2025 en directo, resultados y última hora: participación del 37,29% a esta hora

Imagen de archivo de las elecciones de Extremadura 2025

Elecciones Extremadura 2025: ¿Cuándo se contará el voto por correo?

Guardiola votando

María Guardiola, última candidata en votar en las Elecciones: "Vengo con la tranquilidad de haber puesto todo en mi tierra"

Papeletas en las urnas
Elecciones Extremadura

Cuándo fueron las últimas elecciones en Extremadura y quién las ganó

La Guardia Civil vincula los robos en varias oficinas de Correos en Extremadura con la delincuencia común
CORREOS

Elecciones Extremadura: Nuevo intento de asalto en Correos en Extremadura sin consecuencias para los votos

El candidato socialista Miguel Ángel Gallardo ejerce su derecho al voto
ELECCIONES EXTREMADURA

Miguel Ángel Gallardo, tercer candidato en votar en las Elecciones: "Ahora toca que los ciudadanos elijan su destino"

El candidato del PSOE ha comparecido ante los medios de comunicación minutos antes de ejercer su derecho al voto en Espacio Cultural Rufino Mendoza de Villanueva de la Serena, y se ha mostrado tranquilo.

Elecciones Extremadura 2025: ¿A qué hora abren los colegios electorales?
Elecciones Extremadura

Elecciones Extremadura 2025: La participación en la jornada electoral extremeña a las 12:00 es del 8,83%

En unas horas conoceremos los resultados de las votaciones por parte de los extremeños. Las papeletas de los 890.967 electores serán determinantes para elegir a los 65 diputados de la Asamblea regional.

Guía de la jornada de elecciones de Extremadura 2025: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados

Participación Elecciones Extremadura 2025: ¿por qué es importante y cuándo se conoce?

Resultados Elecciones Extremadura 2025: esto es lo que se ha votado en Plasencia

Resultados Elecciones Extremadura 2025: conoce el recuento de votos en Plasencia

Resultados Elecciones Extremadura 2025: Don Benito

Resultados Elecciones Extremadura 2025: conoce el recuento de votos en Don Benito

Publicidad