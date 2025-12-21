Elecciones Extremadura 2025: cómo se hace el recuento de votos

Este domingo 21 de diciembre de 2025, Extremadura celebra elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea de Extremadura. Una vez termina la jornada electoral, comienza el recuento de votos, la parte más importante del proceso.

Para entender con detalle cómo debe discurrir el 21-D, repasamos paso a paso todo lo que ocurrirá ese día en los colegios electorales.

Constitución de la mesa electoral

La jornada comienza a las 8:00 horas, cuando deben estar presentes en el colegio electoral todas las personas designadas —presidencia, vocales y suplentes—. La mesa estará compuesta por un presidente y dos vocales. Si la mesa queda completa, los suplentes pueden retirarse. En caso de ausencia de alguno de sus miembros, el primer o segundo vocal asume las funciones de presidencia.

Las mesas electorales se abrirán a las 9:00 horas para que todos los extremeños puedan acudir a votar hasta las 20:00 horas. Para poder votar, los electores presentarán su DNI y los miembros de la mesa comprobarán en el censo que ese es el lugar asignado para depositar su voto.

Inicio del escrutinio

Una vez cerradas las urnas, comienza el recuento de votos sin interrupciones. La mesa procede a abrir uno a uno los sobres y clasificar los votos según su validez:

Votos válidos: sobres que incluyen una papeleta de alguna de las candidaturas.

Votos en blanco: sobres sin papeleta o emitidos para candidaturas retiradas.

Votos nulos: papeletas no oficiales, sobres alterados o con más de una papeleta de distintas candidaturas, así como aquellas modificadas con tachaduras o inscripciones.

Anuncio y registro de resultados

Tras el escrutinio, la Presidencia anuncia en voz alta los resultados, indicando el número total de votantes, votos nulos, votos en blanco y los obtenidos por cada candidatura.

Posteriormente se cumplimenta el Acta de Escrutinio, que recogen los representantes de la Administración para transmitir los datos provisionales. Se cuelga una copia en la entrada del local electoral y se entregan ejemplares a los representantes de candidatura, apoderados e interventores que lo soliciten.

Finalmente, la mesa redacta el Acta de Sesión, donde se detallan todos los datos censales, el número de electores que han votado y los resultados finales avalados por las firmas del presidente, vocales e interventores.

Por último, la Mesa Electoral debe organizar toda la documentación en tres sobres. En el sobre número 1 se incluye el acta de constitución y el acta original de la sesión, junto con la lista numerada de votantes, papeletas nulas o reclamadas, listas del censo utilizadas, certificaciones censales o sentencias judiciales, credenciales de interventores y posibles solicitudes de reintegro del voto por correo.

Los sobres número 2 y 3 contendrán copias del acta de constitución y del acta de sesión.

Una vez preparados, los sobres se cierran y se firman por la presidencia, vocales e interventores. La presidencia entrega los sobres 1 y 2 en el Juzgado de Primera Instancia o de Paz, con acompañamiento policial si es necesario, mientras que el sobre 3 se entrega a un empleado de Correos.﻿

