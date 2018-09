El gobierno rectifica y venderá las bombas a Arabia Saudí

PARA SALVAR LOS CONTRATOS DE NAVANTIA

Los reparos de Defensa no han podido con las protestas de los trabajadores de Navantia y la cercanía de elecciones, en particular en Andalucía. Para no poner en riesgo el contrato de construcción de cinco corbetas, casi 2.000 millones de euros, se venderán las bombas guiadas por láser a Arabia Saudí.