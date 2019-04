El exaltado discurso de Iceta en la Fiesta de la Rosa del PSC: "Líbranos de Rajoy y del PP"

ANIMA A SÁNCHEZ A FORMAR GOBIERNO

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se mantenga firme en su "no" a la investidura del candidato popular, Mariano Rajoy, y ha proclamado con vehemencia: "España no puede permitirse cuatro años más de PP, ¡No, por Dios, no!". "Pedro, ¡mantente firme! ¡Líbranos de Rajoy y del PP! Estamos a tu lado, estamos contigo", ha exclamado el dirigente socialista catalán.