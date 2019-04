El estatuto del PSOE castiga a los díscolos con multas de 600 euros o incluso la expulsión

¿QUÉ SANCIÓN IMPONDRÁ EL PARTIDO?

Según los estatutos del PSOE, todos los miembros de grupo deben someterse a la disciplina de voto. Si no lo hacen pueden ser denunciados en el Comité Federal. Las medidas pueden ir desde la multa de 600 euros a la expulsión de partido, pero esta última opción no se contempla y desde la propia gestora están tratando de minimizar las consecuencias que el 'no' puede tener para los díscolos.