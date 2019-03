El conflicto catalán llega al ámbito deportivo: "El deporte no tiene nada que ver con la política, es un error"

LAS HERIDAS DEL PROCÉS

El deporte tampoco ha estado ajeno a los acontecimientos políticos que se han dado en Cataluña. El pasado domingo 1 de octubre el Fútbol Club Barcelona pidió no jugar el partido por los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Cataluña, pero finalmente el partido se jugó a puerta cerrada. Una decisión que afectó a muchos aficionados que habían viajado desde muy lejos para ver a su equipo y que no comprenden la decisión del club: "El deporte no tiene nada que ver con la política, es un error", critica un aficionado.