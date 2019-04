Díaz dijo al Comité que no ve un gobierno con Podemos y que el 20-D el PSOE tuvo su peor resultado

La presidenta de la Junta de Andalucía rebatió la afimación que Pedro Sánchez hizo la noche electoral: "El 20 de diciembre el PSOE no hizo historia. Sacó el peor resultado de la historia" y subrayó que no consiguieron ganar al PP. El presidente asturiano recalcó que Pablo Iglesias quiere ocupar el espacio político del PSOE, mientras que Fernández Vara afirmó que unas nuevas elecciones no le "irían bien" ni al PSOE ni a España.

