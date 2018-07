Detienen a un hombre por asesinar a su pareja en Zaragoza

Un hombre ha estrangulado esta madrugada a su pareja, una mujer de 37 años, en un crimen cometido esta madrugada en Zaragoza y que deja una niña huérfana de nueve años que en ese momento no estaba en el domicilio familiar. La mujer, de 37 años, no había interpuesto denuncias por malos tratos y no había constancia de que la pareja atravesara un proceso de separación o de divorcio, ha informado en rueda de prensa la nueva delegada del Gobierno en la comunidad, Carmen Sánchez.

La autopsia a la víctima ha revelado que fue estrangulada. Tras cometer el crimen, el hombre, de 39 años, acudió a la Jefatura Superior de Policía de Aragón, alrededor de las 5.00 horas, y confesó el crimen, por lo que una dotación policial fue al domicilio de ambos, en el barrio de Las Delicias, y halló el cuerpo sin vida de la mujer.

La pareja, de nacionalidad española, deja una hija huérfana, una niña de 9 años, que no presenció el crimen porque se encontraba en el domicilio de la abuela materna.