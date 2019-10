El debate electoral a 'cinco' se celebrará el 4 de noviembre

El debate electoral entre Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Santiago Abascal (Vox) se celebrará el 4 de noviembre, según confirmaron fuentes populares y socialistas.

Se acordó esta fecha entre los representantes de los distintos partidos que acudieron a la reunión que se celebró este jueves en la Academia de Televisión, para ver los puntos del debate en el que los líderes políticos contrapondrán sus ideas y programas. Al final se ha llegado al consenso para que sea el 4 de noviembre, la fecha que quería el PSOE, a pesar de que el PP reclamaba que el debate fuese a partir del 5 de ese mes para que se conociesen los datos del paro antes del encuentro.

Según fuentes populares, "el PP ha cedido para que pueda haber debate". Es más, desde Génova piensan que "no habría habido debate si no hubieran cedido", ya que el PSOE no se movía de su idea primigenia de que fuese el 4 de noviembre