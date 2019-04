David Marjaliza: "No tengo ninguna relación con el PP de Madrid más allá de Paco y cuatro amigos"

El presu El presunto cerebro de la trama 'Púnica', David Marjaliza, ha asegurado en exclusiva para Espejo Público que quiere colaborar "con la justicia porque es lo mejor para todos" y espera que "se esclarezca todo lo que ha pasado" cuanto antes. Explica que no se ha quedado con dinero con nadie y que el posible fraude proviene de beneficios de algunas obras. Preguntado sobre Ignacio González y Esperanza Aguirre dice no conocerlos y explica que no tiene relación con el PP de Madrid. to cerebro de la trama 'Púnica', David Marjaliza, ha asegurado en exclusiva para Espejo Público que quiere colaborar "con la justicia porque es lo mejor para todos" y espera que "se esclarezca todo lo que ha pasado" cuanto antes. Explica que no se ha quedado con dinero con nadie y que el posible fraude proviene de beneficios de algunas obras. Preguntado sobre Ignacio González y Esperanza Aguirre dice no conocerlos y explica que no tiene relación con el PP de Madrid.

