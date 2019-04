Dastis dice que España no bloquearía la entrada de una Escocia independiente en la UE

LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES TOMAN NOTA

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, dijo que España no necesariamente iba a bloquear la entrada de una Escocia independiente en la Unión Europea. Esas palabras han sonado bien a los independentistas catalanes, que aspiran a que la eventual República catalana pueda mantenerse dentro de la Unión. Dastis dice, no obstante, que evidentemente el caso de Escocia no es equiparable al de Cataluña.