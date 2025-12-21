Cuándo fueron las últimas elecciones en Extremadura y quién las ganó

Las últimas elecciones autonómicas en Extremadura tuvieron lugar el 28 de mayo de 2023, en el marco de la convocatoria simultánea de comicios municipales y autonómicos en gran parte del país. Aquella cita con las urnas supuso un punto de inflexión en la política extremeña tras décadas de gobiernos socialistas, aunque los resultados no arrojaron una mayoría absoluta clara.

La jornada electoral dejó un empate técnico entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que obtuvieron el mismo número de escaños en la Asamblea de Extremadura. Sin embargo, el reparto de fuerzas parlamentarias permitió al PP articular una mayoría suficiente para gobernar gracias al apoyo de Vox.

Un resultado sin mayoría absoluta

El Parlamento autonómico extremeño cuenta con 65 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 33 escaños. Ninguna de las candidaturas alcanzó esa cifra tras el recuento electoral. El empate entre PP y PSOE reflejó un escenario de fragmentación que obligó a abrir negociaciones para la investidura.

El PSOE, que había gobernado la comunidad durante largos periodos, perdió la posibilidad de mantenerse al frente del Ejecutivo autonómico al no sumar apoyos suficientes. El PP, en cambio, logró cerrar un acuerdo parlamentario con Vox que permitió desbloquear la formación de gobierno.

Sus escaños resultaron determinantes para inclinar la balanza y facilitar la investidura de la candidata del Partido Popular como presidenta de la Junta de Extremadura. El acuerdo permitió la alternancia en el poder en una comunidad tradicionalmente gobernada por los socialistas.

Cambio político en la Junta de Extremadura

La constitución del nuevo Ejecutivo supuso un cambio relevante en el mapa político regional. Tras el acuerdo, el Partido Popular asumió la presidencia de la Junta y puso fin a una etapa prolongada de gobiernos socialistas en la comunidad.

El nuevo Gobierno inició la legislatura con el reto de gestionar una Asamblea sin mayoría absoluta propia y con la necesidad de mantener apoyos parlamentarios estables para sacar adelante iniciativas clave, como los presupuestos autonómicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.