Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, habla sobre la pandemia de coronavirus en COPE. "En pandemia me parece una irresponsabilidad que pidan arrimar el hombro y están encantados con la moción de Vox. Sorpresa ninguna, sé como es Sánchez, conozco perfectamente a Sánchez. No se trata de Sánchez, es España. Ni me sorprende ni me decepciona. Es el presidente y es el que vamos a tener".