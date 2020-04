Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, sobre la ocultación de fallecidos. "Hablar en términos de picos o curvas es restar la parte más dura de esta crisis. Detrás hay vidas que no están con nosotros y personas que no han podido despedirse de sus seres queridos. Es una cara muy dura y que cada vez más personas han sufrido". Egea añade que "ayer una empresa de test dijo que no se habían puesto en contacto con ellos. Me pregunto con qué dialoga el gobierno, no lo hace con la oposición, no con empresas de test, no lo hace con autónomos que siguen pagando la cuota. Es una situación grave y el gobierno encuentra más lealtad en Casado que en el resto de ministros" afirma el secretario general del PP sobre el apoyo de la posición al Gobierno durante la crisis del coronavirus.