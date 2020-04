Coronavirus España: Últimas noticias de hoy y datos, última hora en directo

Datos muy positivos en Corea del Sur, que ha reportado hoy 27 nuevos casos de coronavirus detectados el jueves, el menor número desde el pasado 18 de febrero, la fecha en la que se identificó en este país el primer gran brote de contagio comunitario. La nación asiática, que no ha cerrado fronteras ni limitado el movimiento de sus ciudadanos, se muestra de momento como un ejemplo de buena gestión a la hora de limitar la propagación del virus. Además de que en los últimos cinco días el número de nuevos casos diarios no ha superado los 50, la ciudad de Daegu, epicentro del primer y peor brote que ha sufrido el país, no registró este jueves ni un solo caso por primera vez desde el 18 de febrero, fecha en la que se identificó el mencionado foco de contagio.