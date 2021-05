Restricciones tras el fin del estado de alarma y últimas noticias del coronavirus en España hoy, en directo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, afirmó ayer que "seguimos teniendo coronavirus, mucho coronavirus" y declaró estar "decepcionado" con las imágenes vistas de multitudes sin respetar las medidas sanitarias desde el pasado domingo con la caída del estado de alarma.

"El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus, no era el fin de los riesgos" y que las imágenes que se han visto de aglomeraciones producidas durante la noche del 8 a 9 de mayo, le decepcionaron: "No me hicieron ninguna gracia", remarcó.