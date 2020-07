Coronavirus España última hora: Rebrotes, nueva normalidad, datos y noticias de hoy miércoles 1 de julio, en directo

Más detalles del control con la apertura de fronteras en España. En el caso de los viajes por vía marítima, el proceso podrá realizarse antes de la llegada a cualquier puerto español. De confirmarse que el pasajero padece coronavirus tras la toma de temperatura y los controles previos, las autoridades sanitarias españolas activarán, según recoge la orden, los protocolos establecidos para derivarlo a un centro sanitario. Previamente, los pasajeros sospechosos serán sometidos a una segunda evaluación sanitaria en la que se les volverá a tomar la temperatura y se evaluará su estado clínico y epidemiológico. No obstante, la orden recogida en el BOE no establece la necesidad de realizar tests de detección. Todo este proceso obliga a las agencias de viaje, los operadores turísticos y las compañías de transporte aéreo o marítimo y a cualquier otro agente que comercialice billetes aisladamente a informar a los pasajeros en el proceso de venta de los billetes con destino a España de la obligatoriedad de presentar el formulario de salud pública en el aeropuerto o puerto de destino. Por el momento, se establece un periodo transitorio -hasta el 31 de julio de 2020- en el que los pasajeros internacionales que no hayan podido cumplimentar telemáticamente el formulario de salud pública lo podrán presentar a su llegada a España en formato papel.