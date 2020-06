Salvador Illa, ministro de Sanidad, sobre los datos de la epidemia de coronavirus durante la fase de desescalada. "Los datos que yo doy no los produce el Ministerio: yo asumo la responsabilidad de los datos, pero son los que me facilitan con mucho esfuerzo las comunidades de acuerdo con un protocolo. Y puede haber, y seguro que hay, algún error, pero no me parece justo".