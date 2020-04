Coronavirus España: Última hora y noticias de hoy, en directo

CORONAVIRUS ESPAÑA: Preguntan a María Jesús Montero sobre las mascarillas defectuosas compradas por el Gobierno y que han tenido que ser retiradas. “Los contratos que hemos firmado se irán publicando, algunos ya se están subiendo. Pero no conozco los plazos y no me quiero comprometer. No puedo darle un día. Sobre las mascarillas, ya transmitió Sanidad que se compraron a través de un distribuidor, cuyo nombre desconozco y que estuvo en contacto con la marca productora”.