Coronavirus España: Datos de contagios y muertes de hoy, en directo

Pablo Casado, líder del PP, habla en pleno del Congreso sobre la crisis del coronavirus y la gestión del Gobierno. "Esto no es una guerra, como le gusta decir al Gobierno, sino una hecatombe". Casado se dirige a Sánchez. "No le he escuchado a hacer referencia al número de víctimas que hay en España, y eso no es casual y me atrevo a decir que no es moral".