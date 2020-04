Más datos sobre el final de curso. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en Onda Cero, dice que para ser justos con las diferencias en los medios telemáticos el tercer trimestre no será evaluable como en los cursos anteriores. Serán, atendiendo las circunstancias de cada caso, los equipos de evaluación los que dirimirán si el alumno ha superado los objetivos generales y pasa a otro curso, no tanto que cada comunidad decida los términos de un casi aprobado general. La ministra prefiere hablar de una evaluación continua, global, de tres trimestres, aunque el último sea para reforzar, no para perjudicar.