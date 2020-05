Pablo Casado: "No se puede jugar por la economía. Me gustaría que no tuviéramos que dar prestaciones por desempleo; lo que hay que hacer es crear empleo", dice. "¿La cuarta economía del euro no es capaz de hacer test a los turistas que vengan a reactivar la economía?", se pregunta Pablo sobre la cuarentena por coronavirus que pide España a los turistas. "No quiero ver más ministros cuatro veces al día, tiene que haber test y tecnología", dice el líder del PP. "Lo que hay que hacer es llegar pronto a las medidas de choque para abrirlas antes", explica.