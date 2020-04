Coronavirus España: Última hora, datos y noticias hoy, en directo

Es el momento, en la rueda de prensa telemática, de la preguntas de los periodistas durante la crisis del coronavirus. Yolanda Diáz, ministra de Trabajo. "La nómina cerrada de prestaciones públicas de desempleo ha sido de 1.215 millones de euros" afirma la ministra que también aporta los datos de ERTEs gestionados 9670. "Los datos no son reales" porque dice la ministra de Trabajo "hay comunidades autónomas que no cooperan". "Hay comunidades autónomas que no colaboran y no facilitan los datos de ERTEs" recalca Yolanda Díaz que apunta que han entrado 620.000 trabajadores afectados por ERTE pero que estos datos no son fiables.