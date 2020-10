Coronavirus España hoy: Nuevos casos, contagios y última hora del confinamiento en Madrid, en directo

En una jornada de tregua política entre el Gobierno nacional y regional por la gestión del coronavirus, Ignacio Aguado, vicepresidente madrileño, ha vuelto a desmarcarse de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, al decir que no es posible "seguir trasladando a la opinión pública que las cosas van bien, porque no es cierto; las cosas van mal". Aguado ha indicado que Madrid tiene una incidencia acumulada de casos "altísima" por lo que el objetivo tiene que ser "revertir al máximo la curva; no vale con aplanarla".