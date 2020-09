Coronavirus España hoy: Multas y restricciones en Madrid, datos, rebrotes y noticias de última hora, en directo

El Reino Unido no descarta un segundo confinamiento nacional si las nuevas restricciones para contener la pandemia de la COVID-19 no dan los resultados esperados, dijo hoy el ministro de Exteriores, Dominic Raab. El ejecutivo de Boris Johnson dio a conocer ayer una serie de medidas para frenar la segunda ola del coronavirus, como el uso obligatorio de mascarillas en bares, restaurantes y tiendas minoristas en Inglaterra, mientras que se reforzarán las multas para quienes no cumplan con las reglas de seguridad.