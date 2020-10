Coronavirus España, última hora: Confinamiento Madrid, datos y noticias de hoy viernes 2 de octubre, en directo

Según la resolución publicada en el BOE las restricciones de movilidad para intentar frenar la curva ascendente de los contagios por coronavirus en España han de ejecutarse antes de las 22:48h de este viernes. Pero los expertos advierten de que esta orden es ejecutiva para las comunidades y no para los ciudadanos, es decir que aquellas personas que no las cumplan no podrían ser multadas hasta que un tribunal avale la ley, decisión que podría ocurrir a principios de la semana que viene.