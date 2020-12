Coronavirus España: Restricciones para Navidad, contagios y muertes, última hora en directo

Un estudio publicado hoy en The Lancet advierte de que el 75 % de las pruebas clínicas efectuadas para desarrollar tratamientos contra el coronavirus no incluyen en su muestras a mujeres embarazadas, una situación que eleva los riesgos sanitarios para este grupo poblacional. Después de revisar datos de registros internacionales, sus autores sostienen que esta "continua exclusión" de los ensayos es también una oportunidad perdida para garantizar la "eficacia y seguridad" de los tratamientos administrados a las embarazadas a las que la covid puede causar "graves complicaciones". "Si no hay esfuerzos explícitos y proactivos para reclutar y mantener a embarazadas en pruebas terapéuticas de la covid, éstas sufrirán por tener menos opciones médicas disponibles para ellas, porque no las estamos incluyendo en los ensayos", expone en un comunicado Melanie Taylor, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.