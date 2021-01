Coronavirus España hoy: vacunación, restricciones y última hora, en directo

El presidente de la Asociación Española de vacunología, Amós García, se ha pronunciado sobre el retraso en la campaña de vacunación para combatir el coronavirus en España. En este sentido ha pedido mayor organización a las comunidades autónomas. En una entrevista en Espejo Público en Antena 3, el experto ha dicho que no entiende por qué no se está vacunando en fin de semana. "Ante una situación de emergencia tan importante como la de la pandemia de coronavirus no caben fines de semana, no caben días festivos, hay que vacunar todos los días".