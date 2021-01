Restricciones en Navarra, Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y última hora del coronavirus en España hoy, en directo

El sindicato 'Infermeres de Catalunya' ha condenado que tres enfermeras hayan vacunado contra el coronavirus a familiares a los que no les correspondía aprovechando la vacunación en una residencia de discapacitados. "Queremos dejar claro que las malas prácticas que hayan podido cometer estas tres enfermeras, si se confirma, no pueden eclipsar el trabajo con profesionalidad y responsabilidad que están haciendo el resto de enfermeras en Cataluña, tanto en esta campaña de vacunación como durante toda la pandemia", añaden. El Instituto Catalán de la Salud (ICS) ha abierto un expediente y ha apartado a tres trabajadores que, durante la vacunación en una residencia de Terres de l'Ebre (Tarragona), derivaron dosis a familiares suyos a los que no les tocaba ser vacunados.