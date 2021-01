Coronavirus España hoy: Nuevas restricciones, toque de queda y últimas noticias, en directo

Tras la última polémica, el consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha confirmado que descarta su dimisión y que ahora lo importante es centrarse en la pandemia del coronavirus. "Estamos centrados en la pandemia, quizá en el momento más crítico y creo que ahora mismo lo que tenemos que buscar es unidad y no buscar distorsionar o huir, yo no soy de esos". Sobre la petición de cese de la portavoz de Ciudadanos en el Gobierno murciano, Ana Martínez Vidal, el consejero ha dicho que "o no se ha leído bien el protocolo o se lo puedo explicar". Por último también ha querido dejar claro que su futuro no es la política y que cuando termine todo volverá a la clínica.