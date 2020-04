Javier Lambán, presidente de Aragón, habla en Onda Cero sobre el desconfinamiento y la posible salida de menores durante la crisis del coronavirus. "Yo esto lo propuse el 26 de marzo. Me parecía sensata porque otros países de nuestro entorno lo estaban aplicando con mucho beneficio para los niños. Habría que mirar al rededor y ver qué hace el resto. Las medidas han sido más duras aquí pero insisto, el resto de los países pueden ser una guía orientativa. Cuando hablemos de desescalada tenemos que hablar de una forma que no signifique la vuelta atrás. Ayer no se habló de ninguna solución concreta" afirma el presidente autonómico de Aragón.