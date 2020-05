José Luís Martinez Almeida, alcalde de Madrid, habla en Espejo Público sobre la entrada de Madrid en la fase 1 de la desescalada por el coronavirus. "Nos hemos dado un mes para todas esas soluciones. No me gusta hablar de reconstrucción. Madrid no se ha destruido, lo ha pasado francamente mal pero no está destruida. Lo que tenemos es que volver a ese Madrid que tanto queremos".